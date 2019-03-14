Азербайджан может увеличить экспорт топлива в Афганистан (ФОТО)

14 марта 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может увеличить поставки топлива в Афганистан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Этот вопрос обсудили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и советник президента Афганистана по банковским и финансовым вопросам Аджмал Ахмеди.

На встрече было отмечено, что SOCAR уже поставляет в Афганистан дизель и керосин. Стороны достигли первичного соглашения провести совещания на уровне рабочих групп для уточнения возможностей сотрудничества.

Ахмади отметил, что Афганистан заинтересован вывести сотрудничество с SOCAR на новый уровень для диверсификации источников поставок нефтепродуктов.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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