ОПЕК призвала производителей нефти к поддержке стабильности этого рынка и в 2019 г.

15 марта 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОПЕК призывает производителей нефти поддерживать стабильность этого рынка и в 2019 году, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

«Хотя ожидается, что спрос на нефть в 2019 году будет умеренными темпами расти, он по-прежнему намного ниже ожидаемого роста добычи нефти в странах, не входящих в картель, на этот год. Это подчеркивает сохраняющуюся общую ответственность всех участвующих стран-производителей за то, чтобы избежать повторения дисбаланса на рынке, и продолжать поддерживать стабильность рынка нефти в 2019 году», - говорится в отчете.

Отметим, что 17 марта в Баку пройдет 27-е заседание совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК. 18 марта состоится 13-я министерская встреча стран-членов ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки - до 25,94 миллиона баррелей. В рамках этого соглашения 10 стран, не входящих в ОПЕК, должны снизить добычу на 383 тысяч баррелей в сутки - до 17,937 миллиона баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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