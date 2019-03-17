Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает в воскресенье Trend.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, который подписан между министерством энергетики Азербайджана и саудовской компанией ACWA POWER.

Документ был подписан по итогам встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халеда Абделя Азиза аль-Фалиха.

Выступая на церемонии подписания, министр Шахбазов отметил, что сегодня состоится 27-ое заседание Совместной технической комиссии, а завтра 13-ое заседание Совместного Мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию.

Говоря о сегодняшней встрече, Шахбазов отметил, что стороны обсудили широкий спектр вопросов.

"Мы обсудили много вопросов двухстороннего сотрудничества и ряд проектов. Конечно же, важной частью переговоров были вопросы, связанные с ОПЕК и завтрашним заседанием", - сказал министр.

Как сообщил журналистам после встречи заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиева, привлечение зарубежных компаний к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики является одним из важных направлений работы ведомства.

"Важной частью проводимой в стране энергетической политики является развитие альтернативной энергетики. Сегодня готовится законодательная база в этой сфере, готовятся стимулирующие меры. Мы уже подписали соглашения с рядом компаний, действующих в сфере альтернативной энергетики. Сегодня подписан меморандум взаимпонимания с саудовской компанией ACWA POWER. В рамках меморандума будут определены форматы сотрудничества. Надеемся, что компания будет работать в Азербайджане и реализовывать здесь свои проекты", - сказал Велиев.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоится 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудят текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Азад Гасанли)

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