Новак: Хартия ОПЕК+ будет финализирована на следующей встрече

БАКУ/Trend/ - Хартия ОПЕК+ будет финализирована на следующей встрече министров ОПЕК и стран не входящих в картель.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам 27-го заседания Совместной технической комиссии ОПЕК+ в Баку.

«Во время сегодняшней встречи мы обсудили подготовку хартии между странами ОПЕК+. На следующем министериале ОПЕК+ хартия будет финализирована», - сказал Новак.

Он отметил, что действие соглашения ОПЕК+ истекает в июне этого года.

«В мае и июне нужно будет решить, что делать во второй половине года. Мы продолжаем оставаться приверженным соглашению ОПЕК+. Мы видим позитивный результат этого соглашения», - сказал министр.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

В рамках заседание Совместного мониторингового комитета министров участники обсудят текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.