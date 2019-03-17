Министр энергетики уточнил объем снижения добычи нефти в Казахстане

17 марта 2019 23:35 (UTC+04:00)

Казахстан в апреле из-за плановых ремонтов на крупнейших месторождениях Кашаган и Тенгиз сократит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, а не на 200 тыс., как планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава минэнерго республики Канат Бозумбаев.

"Мы на сегодня сократили на 130 тыс. [баррелей в сутки]. Сегодня саудовский министр сказал, что они усилят. Вот и у нас в апреле будет еще больше - выйдем на минус 300 тыс.", - сказал он.

Казахстан в январе и феврале 2019 года выполнял с небольшим отклонением взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Всего в рамках соглашения страна должна была сократить добычу на 40 тыс. баррелей в сутки.

В 2018 году Казахстан добыл рекордные 90,3 млн т нефти, в 2019-м планирует добыть на 1 млн т меньше.

Кашаган - крупнейшее нефтегазовое месторождение в Казахстане, было запущено в промышленную эксплуатацию осенью 2016 года. Запасы месторождения оцениваются в 4,65 млрд т, или 36,6 млрд баррелей нефти, из них 11 млрд баррелей считаются извлекаемыми. Ранее сообщалось, что первая фаза проекта предусматривает добычу 16-17 млн т в год, с запуском последующих фаз полка добычи составит 60-70 млн т.

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