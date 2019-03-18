Ирак сократил экспорт нефти и еще сильнее снизит добычу в рамках сделки ОПЕК+

18 марта 2019 01:11 (UTC+04:00)

Ирак, который является вторым производителем нефти в ОПЕК, уже снизил экспорт на 220 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем и намерен в апреле еще сильнее сократить добычу. Об этом журналистам сообщил в воскресенье министр нефти страны Тамер аль-Гадбан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем усилить сокращение в апреле. Неважно, о каких месторождениях идет речь. Но сокращение будет на проектах, где работает национальная компания, но и на наших сервисных контрактах. И в марте мы сократили экспорт нефти весьма значительно, на 220 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем", - сказал он.

ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки, а остальные десять участников сделки - на 383 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

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