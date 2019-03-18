Проведение в Баку заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ является знаковым событием - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ является знаковым событием, и эта инициатива хороша в первую очередь для Азербайджана, заявил Trend российский эксперт, замдиректора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов.

По его словам, это событие показательно для всего региона тем, что прикаспийское государство Южного Кавказа сумело организовать на своей территории комфортное обсуждение значимой международной повестки дня странами ОПЕК и крупными нефтедобывающими странами, не входящими в организацию.

«В стабильности на рынке заинтересованы все государства ОПЕК+, и ради поддержания предсказуемых стабильных цен они готовы брать на себя обязательства по снижению добычи. Главная заинтересованная сторона в этом вопросе - Саудовская Аравия. И определенная помощь и понимание со стороны Азербайджана вполне могут быть оценены в виде совместных азербайджано-саудовских проектов на территории республики», - заявил Чернов.

Однако,по словам российского эксперта, в нынешних условиях возможности стран ОПЕК+ влиять на цены на нефть достаточно ограничены.

Эксперт отметил, что США значительно усилили свои возможности в этом направлении, и первую скрипку играть будут именно они.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию.

Ожидается, что участники обсудят текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы.

В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

Отметим, что накануне также состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии. Вчера в рамках мероприятия Азербайджан провел двухсторонние встречи с представителями Саудовской Аравии, России и Казахстана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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