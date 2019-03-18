В феврале страны ОПЕК+ выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 90%

БАКУ/Trend/- По итогам февраля 2019 года соглашение ОПЕК+ выполнено на 90 процентов. Тем не менее, этот показатель значительно выше январьских результатов.



Как сообщает в понедельник Trend, об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.



Комитет признал нынешние неуверенности вокруг нефтяного рынка в течение 2019 года и подчеркнул, что все страны-участники соглашения ОПЕК+ носят ответственность за восстановление стабильности рынка и предотвращения любого дисбаланса.



Все страны участники индивидуально и коллективно заверили Комитет, что они будут в предстоящих месяцах добровольно сокращать добычу нефти.

Кроме того, принята рекомендация перенести встречу министров ОПЕК+ на май перед конференцией ОПЕК, которая состоится 25 июня.



Комитет также поддержал планируемые объёмы сокращения добычи Брунея, Эквадора и Малайзии.

18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.