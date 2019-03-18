Венесуэла ищет новые рынки для поставок нефти - министр

18 марта 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Венесуэла ищет новые рынки для поставок нефти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр нефти и президент Государственной нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес в кулуарах заседания ОПЕК+ в Баку.

«Мы перестали экспортировать более чем четыре тысяч баррелей в день. И мы работаем на данный момент с нашими партнёрами, а также ищем новые рынки. Россия является одним из тех государств, с которой мы хотим продолжить сотрудничество и увеличить поставки»,- сказал он.

Говоря об отказе Индии покупать нефть у Венесуэлы, министр отметил, что, несмотря на это, страны все еще поддерживают коммерческие отношения.

«Мы начали восстановление нефтедобычи еще с прошлого года и намерены продолжить это дело и в 2019 году»,- сказал он.

Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

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