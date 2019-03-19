"Азерэнержи" и "Азеришиг" в праздичные дни перейдут на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришиг» приняли превентивные меры в целях обеспечения бесперебойной и качественной подачи электроэнергии потребителям в дни праздника Новруз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО «Азеришиг».

Согласно указанию руководства «Азерэнержи» и «Азеришиг», в целях бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, немедленного устранения возможных аварий организовано дежурство ответственных лиц центральных аппаратов обоих акционерных обществ, а также на электростанциях и подстанциях системного значения назначены ответственные лица. Проведена повторная проверка всех линий электропередач высокого, среднего и низкого напряжения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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