Албания приветствует вклад Азербайджана в развитие газовой инфраструктуры страны(Эксклюзив)

21 марта 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Албания приветствует участие государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в строительстве ее газовой инфраструктуры, сказали Trend в министерстве инфраструктуры и энергетики Албании.

"Албания приветствует участие SOCAR в строительстве и эксплуатации газовой инфраструктуры, а также в газоснабжении различных секторов албанской экономики", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что в соответствии с генеральным планом газификации Албании, утвержденным Советом министров 14 февраля 2018 года, разрабатывается несколько проектов строительства газовой инфраструктуры. Среди важных проектов также проект газопровода, который свяжет Трансадриатический трубопровод (TAP) с тепловой электростанцией (ТЭС) Влёра в Албании.

Что касается финансирования, на основании заявки министерства инфраструктуры и энергетики Албании в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF) был утвержден грант в размере 1,1 миллиона евро для подготовки детального технического проекта трубопровода, соединяющего TAP с ТЭС во Влёре, сказали в министерстве.

Согласно генеральному плану газификации, а также "Национальной энергетической стратегии на период 2018-2030 годов", развитие газового сектора будет стратегическим приоритетом, добавили в министерстве.

Напомним, что ранее глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров сказал Trend, что правительство Албании утвердило результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) генплана газификации страны.

"В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчиков. SOCAR Balkan рассматривает различные формы своего участия в этом процессе", - сказал он.

Гейдаров добавил, что одновременно компания планирует провести детальное инженерное проектирование трубопровода между городами Фиер (компрессорная станция Трансадриатического трубопровода (ТАР) в Албании) и Влёра.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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