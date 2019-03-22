Завершился ещё один этап в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Европу

22 марта 2019 07:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выбран инженер-владелец для строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транзит азербайджанского газа в Европу, сообщили Trend в субботу в компании.

"Проектная компания ICGB успешно завершила процедуру государственных закупок по выбору инженера-владельца для IGB. Комиссия, назначенная ICGB, выбрала консорциум TIBEI в качестве подрядчика. Консорциум предложил наиболее экономичную цену на основной пакет услуг – 5,67 миллиона евро", - сказали в компании.

Как отмечается, TIBEI - это консорциум, в который входят Tractebel Engineering SA (Бельгия), Tractebel Engineering SRL (Италия), INTBER GMBH (Австрия), Ipsilon Consult OOD (Болгария) и Engineering EAD (Болгария).

"Выбор инженера-владельца - один из трех ключевых тендеров для завершения проекта. Инженер-владелец является ключевым контрактором для контроля над реализацией проекта IGB на этапе подготовки и во время процесса строительства. Обязательства инженера-владельца включают в себя оказание помощи заказчику в реализации проекта на этапе строительства до тех пор, пока трубопровод не будет сдан в эксплуатацию, и управление всеми основными контрактами, связанными с проектом, включая контракт на поставку трубопроводов и контракт на проектирование и строительство", - сказали в компании.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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