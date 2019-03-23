SOFAZ огласил прогнозы по росту инвестпортфеля (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Совокупная стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на конец 2019 года прогнозируется на уровне 41,5 миллиарда долларов, сообщили Trend в Фонде.

"В случае сохранения расходов Фонда на уровне утвержденных в бюджете на 2019 год совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля SOFAZ на конец 2019 года прогнозируется на уровне 41,5 миллиарда долларов США", - сказали в SOFAZ.

Кроме того, Фонд огласил валютную структуру своего инвестиционного портфеля на этот год.

"Как известно, диверсификация инвестиционного портфеля SOFAZ по валютам регулируется "Инвестиционной Политикой". Валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ на 2019 год выглядит следующим образом: 50 процентов активов могут быть выражены в долларах, 35 процентов – в евро, 5 процентов – в британских фунтах, до 10 процентов – в других валютах", - сказали в Фонде.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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