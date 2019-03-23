Турецкая компания построит новую ТЭС в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Турецкая компания Cengiz Enerji Sanayiive Ticaret A.Ş. построит новую тепловую электростанцию комбинированного цикла мощностью 240 мегаватт в Бухарской области Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено соглашением по реализации проекта, подписанным в среду в Ташкенте, министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым и председателем правления Cengiz Holding Мехметом Дженгизом.

"Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Местом строительства электростанции выбран Каганский район Бухарской области вблизи Куйимазарского водохранилища. Тепловая электростанция, работающая на природном газе, включает в себя две газовые турбины производства General Electric (США) и одну паровую турбину производства Siemens (Германия)", – отметили в минэнерго страны.

Отметим, что строительство электростанций мощностью 240 мегаватт в Бухарской области позволит покрыть потребность данного региона в электроэнергии и снизить технологические потери в ходе передачи энергии по магистральным ЛЭП.

Напомним, что в среду минэнерго Узбекистана и турецкая компания Yildirim Enerji Holding A.Ş также подписали соглашение о строительстве теплоэлектростанции комбинированного цикла в Сурхандарьинской области мощностью 900 мегаватт.

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