Турецкая компания построит новую теплоэлектростанцию в Узбекистане

23 марта 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турецкая компания Yildirim Enerji Holding A.Ş построит новую теплоэлектростанцию комбинированного цикла в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено соглашением, подписанным в среду первым заместителем министра энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и исполнительным директором Yildirim Enerji Holding A.Ş Мустафой Курназом.

"Согласно планам в Сурхандарьинской области будет реализован проект по строительству электростанции комбинированного цикла мощностью 900 мегаватт, работающей на природном газе", – сообщили в минэнерго Узбекистана.

Yildirim Enerji Holding A.Ş реализует совместные инвестиционные проекты с более 50 компаниями в Турции и в зарубежных странах, в числе которых партнеры из США, Испании, России и других стран мира. Основные проекты реализуются в таких сферах, как энергетика, логистика, горнодобывающая промышленность, производство удобрений.

В Узбекистане основными направлениями для инвестиционной деятельности турецкая компания выбрала энергетику и химическую промышленность.

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