Zenith Energy: Существует больше возможностей для увеличения нефтедобычи на суше Азербайджана

23 марта 2019 14:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан
Бизнес 13:36
Изменятся ли цены на жилищном и автомобильном рынках Баку в ближайшее время?
Бизнес 11:52
В Азербайджане сотням людей провели операцию по трансплантации почки
Общество 10:26
В Азербайджане начнутся работы по восстановлению памятника "Чираггала" (Эксклюзив)
Общество 10:05
ЕБРР о причине приостановки процесса выдачи кредита для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 09:45
SOFAZ огласил прогнозы по росту инвестпортфеля (Эксклюзив)
Энергетика 07:12
Лента новостей
Солдаты в одной из воинских частей Армении пытались устроить бунт
Армения 14:23
Мужчина в Ереване получил разрешение на оружие и в тот же день застрелился
Армения 14:15
Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля
Турция 14:02
В Азербайджане есть возможности для более широкого использования солнечной энергии - министерство
Общество 13:53
На одной из дорог в Баку будет ограничено автомобильное движение
Общество 13:38
В Баку состоялась церемония награждения "Мой Новруз" (ФОТО)
Культура 13:37
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан
Бизнес 13:36
В результате ДТП в Баку четверо пострадавших (ВИДЕО)
Происшествия 13:31
"Талибан" взял на себя ответственность за взрывы на стадионе в Афганистане
Другие страны 13:27