Туркменистан намерен предложить Японии инвестировать в газопроводный проект ТАПИ

23 марта 2019 15:10 (UTC+04:00)

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