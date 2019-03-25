BP об обеспечении безопасности трубопроводов из Азербайджана в Европу

25 марта 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Безопасность трубопровода, в первую очередь, обеспечивается конструкцией трубопровода.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала глава пресс-службы компании BP Azerbaijan Тамам Баятлы в интервью известной американской радиопрограмме John Batchelor show, имеющей широкую аудиторию слушателей.

“Безопасность очень важна для нашего бизнеса. Безопасность трубопровода, в первую очередь, обеспечивается конструкцией трубопровода. У нас есть детекторы, у нас самые современные датчики, спроектированные и встроенные в трубопровод. Если в любой части трубопровода [Баку-Тбилиси-Джейхан] протяженностью 1768 километров , проходящего по территории Азербайджана, Грузии и Турции, будет даже самая маленькая утечка, операторы в нашем диспетчерском пункте немедленно обнаружат и смогут устранить эту утечку, закрывая клапаны с обеих сторон в области утечки. Это предусмотрено конструкцией трубопровода», - сказала она.

Далее, главный советник компании BP в Азербайджане Гивами Рагимли отметил, что у BP есть правительственные соглашения со странами, в которых компания работает. У BP есть контракты с Азербайджаном, Грузией и Турцией, и согласно этим контрактам, эти страны несут ответственность за безопасность своей части трубопровода, добавил он.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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