Узбекистан выставит свой проект на XI Форуме «АТОМЭКСПО-2019»

БАКУ/Trend/ - Делегация из Узбекистана примет участие на ежегодном Форуме «АТОМЭКСПО» проводимом государственной корпорацией «Росатом», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу «Узатом».

Форум зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития.

В этом году форум будет проводиться с 15 по 16 мая в городе Сочи и главная тема XI форума «АТОМЭКСПО» – «Атомные технологии для лучшей жизни».

Деловая программа в этом году впервые формируется Международным программным комитетом, в состав которого вошли: генеральный директор Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) Уильям Магвуд, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, бывший председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Жак Регальдо, бывший генеральный директор АЯЭ ОЭСР Луис Эчаварри и другие.

Участники форума рассмотрят глобальные вопросы развития безуглеродной энергетики, ответственного подхода к экологии и природным ресурсам, «зеленых» инвестиций, международного партнерства в целях устойчивого развития.

На выставке ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей представят свои инновации, широкий спектр применения передовых атомных технологий, новые продукты и решения, в том числе не связанные с энергетикой. Площадь выставочной экспозиции составит более 13 000 квадратных метров.

В рамках «АТОМЭКСПО-2019» во второй раз состоится церемония вручения международной премии «ATOMEXPO AWARDS», присуждаемой за вклад в развитие и использование атомных технологий для блага человечества. На соискание премии участвуют проекты из 25 стран, в том числе из Узбекистана.

Узбекистан в прошлом году впервые принял участие в форуме в связи с планами страны по развитию атомных технологий и активизацией сотрудничества с Россией в области мирного атома. В текущем году запланирована более широкая программа участия делегации Узбекистана на АТОМЭКСПО. В состав делегации войдут представители Агентства по развитию атомной энергетики при министерстве энергетики, Академии наук, Института ядерной физики.

В рамках форума состоятся встречи и переговоры с партнерами и другими компаниями по обсуждению перспектив сотрудничества в рамках реализации проекта по строительству АЭС в Узбекистане.

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