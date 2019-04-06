В какие индексы инвестирует SOFAZ?

БАКУ/ Trend/ - Портфель акций Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) инвестирован в высокодиверсифицированные индексы "MSCI World", "MSCI Europe ex UK" и "S&P 100" с большей долей инвестиций в индекс "MSCI World", сказали Trend в SOFAZ, отвечая на вопрос о пассивном инвестировании Фонда.

"Хотелось бы подчеркнуть, что в отличие от активного управления, пассивное управление характерно для широкого ряда институциональных инвесторов, главными целями которых является защита вложений от инфляции и получения дохода при минимальном уровне риска и низких расходах на управление", - сказали в Фонде.

Как отметили в SOFAZ, индекс "MSCI World" включает в себя более 1600 акций крупных и средних компаний в 23 развитых странах, представляя следующие сектора: энергетика, материалы, промышленность, потребительские товары выборочного спроса, потребительские товары повседневного спроса, здравоохранение, финансы, информационные технологии, услуги связи, коммунальные услуги.

"Важно отметить, что у SOFAZ имеются инвестиции во всех перечисленных десяти секторах, а также в портфеле финансовых инструментов с фиксированным доходом и инструментов рынка краткосрочных капиталов", - сказали в Фонде.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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