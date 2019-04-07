Мониторинга ОПЕК+ пройдет 19 мая в Джидде

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Джидде 19 мая, как предварительно планировалось. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Министерства энергетики Саудовской Аравии.

Заседание пройдет под председательством министра энергетики королевства Халеда аль-Фалеха и главы Минэнерго Александра Новака, которые по итогам встречи планируют дать традиционную пресс-конференцю.

Заседание технического мониторингового комитета пройдет 17 мая. Эксперты рассмотрят сценарии развития рынка нефти и представят доклад министрам, которые впоследствии могут вынести рекомендации альянсу ОПЕК+ по дальнейшим действиям на рынке нефти.

Последнее заседание мониторинга ОПЕК+ прошло в Баку 18 марта. На нем министры обсудили вопрос продления соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2019 года и решили отложить принятие решения до июня на министерской встрече в Вене. Тогда же было решено провести консультации мониторинга в мае, когда будет ясна политика США относительно санкций против Ирана.

Изначально в состав мониторингового комитета входили шесть стран из 24 участвующих в соглашении. Однако в Баку членство в комитете расширили до восьми. Теперь в него, помимо ключевых участников - России и Саудовской Аравии, входят Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. 10 стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Россия, в частности, должна снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей.

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