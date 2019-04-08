Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане

8 апреля 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует построить две новые малые гидроэлектростанции на канале Даргом в Самаркандской области за счет льготных кредитов Китая, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на постановление правительства.

Целью проекта является последовательное увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышения сбалансированности энергетических ресурсов и обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения страны в электроэнергии.

Новые объекты – Шаударская малая ГЭС и Малая ГЭС на пикете 135+50 будут построены за счет льготных кредитов министерства коммерции Китая. Общая стоимость проектов превысит 30 миллионов долларов. Строительство гидроэлектростанций планируется завершить в конце 2021 года.

Китайский Эксимбанк выделит на их реализацию 24,8 миллиона долларов, а Узбекгидроэнерго - 5,8 миллиона долларов за счет собственных средств

После запуска мощность Шаударской малой ГЭС составит 7,2 МВт, а Малой ГЭС на пикете 135+50 – 7,4 МВт. Ежегодно первая станция будет вырабатывать 37,8 миллиона кВт/ч, а вторая – 34,3 миллиона кВт/ч.

Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/ч, а вырабатываются порядка 64 миллиарда кВт/ч. Почти 86 процентов энергии получаются за счет сжигания газа и угля, а 14 процентов производят гидроэлектростанции.

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