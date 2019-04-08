Свыше половины контрактов SOCAR приходятся на азербайджанские компании - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Около 56 процентов контрактов, которые госкомпания SOCAR заключала с 2015 года по февраль 2019 года с субподрядчиками, производителями и поставщиками, приходятся на азербайджанские компании.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал журналистам вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов.

Комментируя открытие нового портала, где SOCAR будет размещать информацию о потребностях в оборудовании, услугах и материалах для малого и среднего бизнеса, он отметил, что это большое достижение.

"С сегодняшнего дня поддержка местного производства выйдет на новый уровень и местные компании будут активнее участвовать в проектах", - сказал он.

Отметим, что сегодня состоялось подписание меморандума взаимопонимания между SOCAR и Центром анализа экономикических реформ и коммуникаций. Меморандум предусматривает создание в Азербайджане нового портала по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса. SOCAR на новом портале будет размещать запросы на товары, оборудование и услуги, необходимые компании. Благодаря порталу, представители малого и среднего бизнеса смогут участвовать в тендерах, которые раньше были доступны лишь крупным компаниям. Порталом будет управлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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