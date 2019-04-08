Мировой энергетический совет заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

8 апреля 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мировой энергетический совет заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом было сказано в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с заместителем председателя по региональному развитию Мирового энергетического совета Олегом Бударгиным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Во время встречи состоялся обмен мнениями об изменениях, происходящих в глобальном масштабе в энергетическом секторе в результате развития сотрудничества с Мировым энергетическим советом и применения новых технологий. Также обсуждалось проведение очередного Всемирного энергетического конгресса.

В ходе встречи говорилось о роли Мирового энергетического совета, функционирующего с 1924 года и охватывающего около 100 стран и трех тысяч организаций, в создании баланса между энергетическим равенством и экологической безопасностью. Было сказано, что Мировой энергетический совет, как глобальная организация, объединяющая в себе все направления топливно-энергетического сектора, заинтересован в сотрудничестве с такой энергетической страной, как Азербайджан.

В ходе беседы министру энергетики было вручено пригласительное письмо для участия в 24-ом Всемирном энергетическом конгрессе, который пройдет в Абу-Даби 9-12 сентября.

Отметим, что в рамках мероприятия также предусмотрено провести восьмое заседание министров стран Азии.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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