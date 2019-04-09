Министерство энергетики Азербайджана исправно реагирует на обращения граждан

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года «cool-центр» министерства энергетики принял 548 обращений.

Обращения граждан в «cool-центр» министерства в основном связаны с вопросами по электро и газоснабжению, сообщает во вторник Trend , со ссылкой на министерство.

В числе прочих, звонки поступали в связи с установкой газовых и электрических счетчиков, различными неполадками. За отчетный период звонки в связи с утечками горючего и угарного газа, поступившие из министерства чрезвычайных ситуаций, оперативно переводились на «горячую линию» Azeriqaz – 104, 185 и 521-33-44.

Ответы на телефонные обращения даются в оперативном порядке, и только вопросы, требующие уточнения передаются в различные структуры министерства для незамедлительного рассмотрения и ответа заявителям.

Отметим, что по вопросам, связанным со сферой деятельности министерства, граждане могут обращаться по номерам «горячей линии»: (012) 598-16-55 и 974.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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