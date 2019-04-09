Оглашены детали бурения первой скважины на месторождении «Абшерон»

9 апреля 2019 23:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бурение второго ствола первой скважины на азербайджанском нефтяном месторождении "Абшерон" начнется в мае текущего года, сообщил Trend источник в нефтегазовом рынке страны.

По словам источника, планируется, что глубина первого ствола достигнет 7 450 метров. "Сегодня глубина первого ствола достигла около семи тысяч метров", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что глубина второго ствола достигнет семи тысяч метров, сообщил источник, добавив, что бурение должно начаться в следующем месяце.

Отметим, что в 2016 году азербайджанская госкомпания SOCAR и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. В рамках первого этапа разработки "Абшерона" планируется добывать около 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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