Грузия готова изучить возможность увеличения поставок энергоресурсов через БТД - премьер

10 апреля 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грузия готова изучить возможность увеличения поставок энергоресурсов через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, отвечая на вопрос депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганиры Пашаевой на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Вместе мы реализуем исторические проекты. Позвольте мне упомянуть некоторые из них, такие как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, а также «Южный газовый коридор» и многие другие. Мы считаем, что можем внести больший вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы проводим такой диалог с нашими европейскими коллегами. Например, в Баку-Тбилиси-Джейхан имеются некоторые мощности, и, конечно, мы будем очень рады изучить эту возможность вместе с Азербайджаном для увеличения потока энергоресурсов в нашем коридоре», - сказал он.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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