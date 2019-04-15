Оглашены сроки создания компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания по реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), которая предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу, будет создана в мае, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

"Хорватия и ее партнеры - Албания, Черногория и Босния и Герцеговина благодаря IAP обеспечат газоснабжение от границы ЕС до Юго-Восточной Европы. С общей протяженностью 511 километров от Фиери в Албании до Сплита в Хорватии и годовой пропускной способностью в пять миллиардов кубометров трубопровод станет дополнительным маршрутом диверсификации для ЕС. Кроме того, IAP также обеспечит газом страны Европейского сообщества, которые заинтересованы в том, чтобы стать членами ЕС. Это также даст возможность Черногории и Боснии и Герцеговине улучшить свой газовый сектор", - сказал Зебич.

Дипломат отметил, что Хорватия и ее партнеры находятся в завершающем этапе создания компании для реализации проекта IAP.

"Ожидается, что совместная компания (с совладельцами четырех национальных операторов: PLINACRO, BH Gas, Albgas и Montenegro Bonus) будет создана в мае этого года", - отметил Зебич.

Далее он добавил, что хорватская делегация была очень удовлетворена недавним заседанием Консультативного совета по "Южному газовому коридору", который состоялся в Баку в феврале.

"Консультативный совет подтвердил еще раз, что этот важный проект продвигается очень хорошо, на пользу не только Азербайджану, но и Южной Европе и Европе в целом. Прошлый год был годом значительного прогресса в реализации проекта "Южный газовый коридор", как отмечали многие ораторы на встрече в Баку. "Южный газовый коридор" имеет стратегическое значение для Хорватии, которая заинтересована в диверсификации своих источников энергоснабжения", - заключил дипломат.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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