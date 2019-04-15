Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор

БАКУ/Trend/ - Без Трансадриатического газопровода (TAP) Италия на 50 процентов зависела бы от импорта газа через Германию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на консорциум TAP, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Управляющий директор отметил, что диверсификация источников жизненно важна, и TAP может оказать огромную помощь в этом смысле.

«Если бы не TAP, Италия более чем на 50 процентов зависела бы от импорта через Германию, что привело бы к увеличению транспортных расходов», - сказал Скьеппати.

Управляющий директор отметил, что наибольшие объёмы потребления природного газа в Европе приходятся на Италию: на метан приходится 36 процентов потребления энергии и 44 процента производства электроэнергии. Около 82 процентов семей используют газ для отопления и приготовления пищи, добавил управляющий директор TAP.

«Спрос на газ в Европе растет, поскольку он связан с обязательством сократить использование угля и ядерной энергии и обеспечить переход к широкомасштабному использованию возобновляемых источников энергии», - добавил Скьеппати.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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