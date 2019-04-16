Стало известно, когда в Азербайджане запустится новая крупная электростанция (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» ускорило процесс строительства новой электростанции «Шимал-2» (Şimal-2), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО.

Станция, мощность которой составляет 400 мегаватт, находится на стадии завершения строительства. На территории станции совместно со специалистами компании «Mitsubishi» каждую неделю проводятся наладочно-испытательные работы. Летом текущего года электростанция «Шимал-2» будет введена в эксплуатацию.

В рамках «Программы реабилитации энергосистемы Азербайджана» за последние месяцы специалисты «Азерэнержи» осуществляли ремонтные, наладочные и реставрационные работы на электростанции «Шимал-1», расположенной в поселке Шувеляны.

Как сказали в ОАО, поврежденный агрегат блока станции был заменен на новый. В связи с заменой оборудования, на станции была приостановлена работа, были приглашены как местные, так и зарубежные специалисты. В ходе работы были заменен топливный компрессор, а также были почищены, заменены другие агрегаты оборудования электростанции.

После завершения ремонтных работ, на станции были проведены испытательные работы совместно со специалистами компаний Mitsubishi, General Electric, ABB, после чего электростанция возобновила работу.

Реконструкционные, ремонтно-реставрационные работы увеличили мощность электростанции с 350 до 380 мегаватт.

Благодаря построенному центру управления, будет обеспечена стабильная и экономичная эксплуатация обеих станций. Совокупная годовая выработка на станциях «Шимал-1» и «Шимал-2» будет составлять 5,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

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