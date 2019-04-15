Saudi Aramco купит 17% в НПЗ в Южной Корее за $1,25 млрд

15 апреля 2019 15:31 (UTC+04:00)

Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти государственная Saudi Aramco подписала с южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holdings соглашение о приобретении 17% в нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank за $1,25 млрд. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сделка позволит Саудовской Аравии закрепить свои позиции на азиатском рынке, отмечается в сообщении.

Мощность завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки, в его состав входят также нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.

В феврале этого года Saudi Aramco объявила об инвестициях $10 млрд в строительство НПЗ в Китае.

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