Азербайджанская нефть подешевела

16 апреля 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 15 апреля составила 73,58 доллара за баррель, что на 0,55 доллара меньше показателя минувшей пятницы, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 72,88 доллара за баррель, что на 0,57 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 69,84 доллара за баррель, что на 0,74 доллара ниже предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 апреля составила 70,87 доллара за баррель, что на 0,72 доллара дешевле предыдущего показателя.

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