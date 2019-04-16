BP продлила контракт на бурение и инжиниринг в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Британская компания BP, которая является оператором проекта разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, объявила о продлении своего контракта на бурение и инжиниринг на сумму 500 миллионов долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, новый контракт был заключен с Turan Drilling & Engineering Company, которая является совместным предприятием KCA Deutag и SOCAR AQS.

«Это представляет собой еще один крупный контракт, присужденный со стороны BP как оператора на Каспии компании, имеющей местного партнера. Он основан на успешной стратегии развития местного контента, которую BP и ее партнеры с самого начала своей деятельности в регионе определили в качестве приоритетной области для вклада в наращивание местного потенциала и расширение местного рынка. Это также соответствует бизнес-целям BP и ее партнеров по более эффективной и конкурентоспособной разработке каспийских ресурсов в тесном сотрудничестве справительством и SOCAR», - говорится в сообщении.

Как отмечается, контракт охватывает морские операции и работы по техобслуживанию буровых установок семи платформ, эксплуатируемых BP, включая установки на Центральном, Восточном и Западном Азери, глубоководном Гюнешли, «Западном Чираге», «Чираге» и «Шах Дениз».

Первоначальный срок контракта составляет пять лет с возможностью продления на один год два раза, сказано в информации компании.

«Мы рады, что подписали этот контракт с совместным предприятием KCA Deutag и SOCAR AQS. Как долгосрочный безопасный и эффективный оператор на Каспии, мы приветствуем сочетание более чем 20-летнего опыта KCA Deutag по Каспию и ее международного опыта в целом с большим опытом SOCAR AQS и ее лидерством в буровой промышленности Каспия. BP эксплуатирует платформы мирового класса на Каспии в рамках своего 27-летнего успешного бизнеса в регионе. Мы надеемся, что этот новый контракт поддержит нашу неизменную приверженность безопасности, развитию местных возможностей, экономической эффективности, конкурентоспособности и глобальным отраслевым стандартам », - сказал вице-президент BP Уэллс Майк Занги, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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