Азербайджанская нефть дорожает

19 апреля 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 18 апреля составила 74,5 доллара за баррель, что на 0,09 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 73,82 доллара за баррель, что на 0,13 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 70,68 доллара за баррель, что аналогично предыдущему показателю.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 апреля составила 71,00 доллара за баррель, что на 0,19 доллара дешевле предыдущего показателя.

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