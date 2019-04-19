Азербайджан и зарубежные партнеры утвердили новый многомиллиардный проект (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководящий комитет по разработке месторождений Азери и Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), в состав которого входят SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh, утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки гигантского блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на BP.

Как сообщается, проект стоимостью 6 миллиардов долларов включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока, говорится в сообщении BP.

«Это первое крупное инвестиционное решение партнеров АЧГ с 2017 года, когда было подписано соглашение о продлении контракта о разделе продукции до 2049 года. Более 36 миллиардов долларов были инвестированы в разработку АЧГ с момента подписания первого соглашения о разделе продукции в 1994 году. Строительные работы, которые начнутся в этом году и продолжатся до середины 2022 года, будут осуществляться с использованием местных ресурсов. Ожидается, что на пике строительных работ будет создано до восьми тысяч рабочих мест», - говорится в сообщении.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что это событие является еще одной важной вехой в развитии АЧГ.

«В течение десятилетий SOCAR реинвестировала нефтяные доходы Азербайджана в развитие высококвалифицированной рабочей силы и современных промышленных объектов в нашей стране. Сегодня у нас есть заводы мирового класса, производственные и монтажные комплексы, морские суда и высококвалифицированные местные кадры, которые создали возможность для строительства и установки платформы "Центрально-Восточный Азери" азербайджанскими специалистами по всей стране. Заглядывая в будущее, мы ожидаем более 3 миллиардов баррелей дополнительной добычи нефти от АЧГ. Это стратегическое решение поддерживает возрастающую роль Азербайджана как поставщика энергии для региональных и глобальных рынков», - добавил он.

Главный исполнительный директор BP Боб Дадли сказал, в свою очередь, что это замечательное партнерство в рамках совместной работы на протяжении последних 25 лет превратило данные активы мирового уровня в огромные выгоды для народа Азербайджана.

Как сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс: «Это решение поддерживает долгосрочные производственные планы, которые мы определили для АЧГ, когда продлили соглашение о разделе продукции. Это демонстрирует нашу приверженность сотрудничеству с SOCAR и правительством Азербайджана с целью дальнейшей, еще более эффективной добычи ресурсов АЧГ».

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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