SOCAR и партнеры могут приобрести долю Exxonmobil и Chevron в АЧГ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и партнеры по проекту разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) планируют принять участие в тендере на приобретение доли Exxonmobil и Chevron.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Напомним, что ранее американские компании Exxonmobil и Chevron объявили о том, что планирует продать свои доли в АЧГ.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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