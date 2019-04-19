Equinor: Решение по АЧГ вносит вклад в международную стратегию компании

БАКУ/Trend/ - Решение о добавлении одной платформы в блок нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря вносит вклад в международную стратегию норвежской компании Equinor.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании по случаю принятия решения об утверждении проекта «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки гигантского блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

«Мы рады, что достигли этого рубежа. Вместе с оператором BP мы стремимся внести свой вклад в безопасные операции, которые обеспечат денежные потоки для Equinor на многие годы. Азербайджан является важной страной для Equinor, и за последние несколько лет нам удалось развить новые возможности роста в регионе. Решение добавить одну платформу в АЧГ вносит вклад в международную стратегию Equinor», - сказал исполнительный вице-президент Equinor Торгрим Рейтан, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, в дополнение к этому решению, Equinor ищет другие возможности в Азербайджане.

«Equinor и ее партнер SOCAR планируют пробурить оценочную скважину в конце этого года на месторождении «Карабах», которое было открыто в 2000 году. После бурения на месторождении «Карабах» планируется бурение разведочной скважины на блоке «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара»», - сказали в компании.

Equinor действует в Азербайджане с 1992 года.

Отметим, что руководящий комитет по разработке месторождений Азери и Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), в состав которого входят SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh, утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки гигантского блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока, говорится в сообщении BP.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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