INPEX о влиянии окончательного инвестиционного решения по дальнейшей разработке АЧГ на свои финансовые результаты

БАКУ/Trend/ - Окончательное инвестиционное решение о дальнейшей разработке блока нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия окажет минимальное влияние на консолидированные финансовые результаты японской компании INPEX - одного из акционеров АЧГ, передает в пятницу Trend со ссылкой на INPEX.

«В дальнейшем INPEX будет продолжать поддерживать добычу и увеличение доказанных запасов на нефтяных месторождениях АЧГ. Проект соответствует стремлению INPEX к устойчивому росту деятельности по разведке и добыче нефти и природного газа, что является одной из среднесрочных и долгосрочных целей роста, обозначенных в VISION 2040 компании», - сказали в INPEX.

Отмечается, что INPEX будет продолжать активно заниматься разведкой, разработкой и добычей углеводородных ресурсов в Азербайджане.

«Влияние этого решения на консолидированные финансовые результаты компании минимально», - говорится в сообщении.

Отметим, что руководящий комитет по разработке месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), в состав которого входят SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh, утвердил проект «Центрально-Восточный Азери», который является очередным этапом разработки гигантского блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Проект, стоимостью шесть миллиардов долларов, включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока, говорится в сообщении BP.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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