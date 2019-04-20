ЕС может быть заинтересован в поставках газа с новых месторождений в Азербайджане

20 апреля 2019 07:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Евросоюз (ЕС) может быть заинтересован в поставках газа с месторождений, которые еще предстоит разрабатывать в Азербайджане, сообщили Trend в четверг в Еврокомиссии.

"В рамках своей политики по обеспечению безопасности поставок ЕС может быть заинтересован в дальнейших поставках газа из Каспийского моря (например, с новых, еще не разведанных месторождений в Азербайджане или из Туркменистана) при подходящих условиях", - сказали в организации.

Как отметили в Еврокомиссии, важно подчеркнуть, что политика энергетической диверсификации ЕС направлена ​​не только на новые источники газа, но и на новые маршруты поставок.

С этой точки зрения в Еврокомиссии подчеркнули важность "Южного газового коридора" для диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС.

"Как только реализация проекта будет завершена, ЕС будет получать 10 миллиардов кубометров газа с "Шах Дениз-2" в Азербайджане. Пропускная способность "Южного газового коридора" может быть легко расширена за счет более мощных компрессорных станций", - сказали в организации.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Консорциум TAP о возможности подключения к EastMed
Энергетика 19 апреля 10:52
Мамедъяров: Саммит в Брюсселе станет еще одной вехой в истории «Восточного партнерства»
Политика 18 апреля 12:36
ЕС может быть заинтересован в поставках газа с новых месторождений в Азербайджане
Энергетика 18 апреля 10:54
Европейский парламент поддержал реформу визового кодекса ЕС
Европа 18 апреля 00:45
TANAP будет приведен в готовность летом
Энергетика 17 апреля 12:18
Иностранные инвестиции в Казахстан выросли
Бизнес 16 апреля 17:59
Лента новостей
Назван простой способ избежать слабоумия
В мире 08:36
Экс-президента Перу приговорили к 36 месяцам предварительного заключения
Другие страны 08:24
Автобус с футбольными болельщиками попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие
Турция 08:05
Не менее 13 человек пострадали в Индии при сходе поезда с рельсов
Другие страны 07:35
Бури на юге США привели к гибели пяти человек
США 07:11
Незрячий японский путешественник пересек на яхте Тихий океан
В мире 06:49
Адель рассталась с мужем, пишут СМИ
В мире 06:28
Число жертв в результате стрельбы около ночного клуба в Мельбурне увеличилось до двух
Другие страны 06:25
ВВС аравийской коалиции нанесли удар по позициям беспилотников в Сане
Арабские страны 06:01