Текущие цены на нефть являются удовлетворительными - азербайджанский министр

22 апреля 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уровень цен на нефть находится на удовлетворительном уровне, а уровень соблюдения декабрьской сделки ОПЕК+ ежемесячно повышается.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – трейдинг, логистика, нефтепереработка и нефтехимия» в Баку.

По его словам, принятие в июне нового решения о сокращении добычи нефти во многом зависит от ряда геополитических факторов, а также, в определенной степени, от уровня снижения коммерческих запасов нефти.

«Азербайджан с самого начала заключения сделки в рамках ОПЕК+ был ее активным участником», - сказал министр, добавив, что в минувшем году объемы доходов страны от прибыльной нефти и газа составили 9,8 миллиарда долларов.

Отметим, что в Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

Сегодня в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Матанат Насибова)

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