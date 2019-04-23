В Каспийском регионе прогнозируется рост добычи нефти

БАКУ /Trend/ - В ближайшие пять лет добыча нефти в Каспийском регионе вырастет до 170 миллионов тонн в год.

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал генеральный директор ООО "Транснефть-Сервис" Максим Мурашко на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Как отметил Мурашко, в настоящее время в регионе добывается 150 миллионов тонн нефти ежегодно.

"Из региона ежегодно экспортируется 116 миллионов тонн нефти. Увеличение добычи также повлияет на объемы экспорта", - отметил гендиректор.

Отметим, что накануне в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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