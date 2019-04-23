В Каспийском регионе прогнозируется рост добычи нефти

23 апреля 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие пять лет добыча нефти в Каспийском регионе вырастет до 170 миллионов тонн в год.

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал генеральный директор ООО "Транснефть-Сервис" Максим Мурашко на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Как отметил Мурашко, в настоящее время в регионе добывается 150 миллионов тонн нефти ежегодно.

"Из региона ежегодно экспортируется 116 миллионов тонн нефти. Увеличение добычи также повлияет на объемы экспорта", - отметил гендиректор.

Отметим, что накануне в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия». Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов – ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии – текущее состояние и перспективы и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана
Азербайджан 16:19
Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 16:17
Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана
Азербайджан 15:44
Германия рассчитывает на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Бизнес 15:35
Пакистан будет импортировать азербайджанскую нефть с отсрочкой платежа
Энергетика 14:39
В Азербайджане все больше зданий получает разрешение на эксплуатацию в упрощенном порядке
Бизнес 14:12
Лента новостей
Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана
Азербайджан 16:19
Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 16:17
Палеонтологи открыли динозавра, постоянно ходившего на цыпочках
В мире 16:08
В Нахчыванской АР почти на 48% возросли инвестиции в сферу животноводства
Бизнес 16:04
В Мьянме из-за обвала шахты погибли три человека
В мире 16:03
Армия Хафтара заявила, что сбила самолет, пытавшийся атаковать авиабазу
В мире 16:01
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет автотехнику
Энергетика 15:51
В Баку отметили Всемирный день книги и авторского права (ФОТО)
Культура 15:47
В Азербайджане увеличены денежные компенсации для арендующих жилье военнослужащих
Общество 15:47