Оглашена дата начала общественных консультаций по Тарифному кодексу IGB

23 апреля 2019 22:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с европейскими и национальными нормативными требованиями, ICGB AD, консорциум, занимающийся строительством Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественных консультациях по Тарифному кодексу IGB, передает Trend со ссылкой на ICGB AD.

Консультации состоятся восьмого мая 2019 года в Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии, сообщает компания.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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