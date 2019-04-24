В Азербайджане выросло потребление бензина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года потребление бензина в Азербайджане выросло на три процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду журналистам вице-президент SOCAR по производству Давид Мамедов в рамках проходящей в Баку конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".

Мамедов отметил, что объем производства бензина на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева за тот же период было произведено около 350 тысяч тонн бензина.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-марте 2019 года производство нефтепродуктов в стране составило около 1,2 миллиона тонн. В 2018 году этот показатель составлял 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов.

В настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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