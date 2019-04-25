Сколько электроэнергии производится из отходов в Азербайджане?

25 апреля 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности домашних хозяйств, предприятий и организаций, в прошлом году в Азербайджане образовалось 2896,1 тысячи тонн отходов, что на 5,1 процента превышает показатели предыдущего года, сообщает в четверг Trend , со ссылкой на данные Госкомстата.

Из общего объема отходов 60,6 процента пришлось на твердые отходы, а 39,4 процента составили отходы, возникшие в результате деятельности предприятий. Согласно данным Госкомстата, в минувшем году 31,2 процента из 1756,1 тысячи тонн твердых бытовых отходов были использованы целях производства энергии, 0,3 процента были реализованы в пределах страны, а 68,5 процента были вывезены на полигоны. В частности, с использованием бытовых отходов было произведено 162,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

В промышленности и других секторах экономики было использовано 27,7 процента переработанного сырья и промышленных отходов, 16,2 процента были проданы по всей стране, 0,9 процентов были экспортированы, 12,4 процента были вывезены на полигоны и 42,8 процентов остались на предприятиях.

В ходе производственных процессов на предприятиях образовалось 338,7 тысячи тонн опасных отходов, что на 27,3 процента больше, чем в предыдущем году, а их доля в общем объеме отходов составила 11,7 процента. В минувшем году было полностью обезврежено 64,2 тысячи тонн опасных отходов, в том числе и та их часть, которая была накоплена в предыдущие годы. 49,9 процентов отходов образовалось на предприятиях добывающей промышленности, и большинство из них приходится на предприятия, расположенные в Баку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская НБКО выпускает облигации с доходностью в 10,5%
Финансы 15:57
Завершил работу IV Форум SOCAR, проводимый при организационной поддержке БВШН
Энергетика 15:41
Азербайджанская компания планирует наладить экспорт элитной мебели в страны СНГ
Бизнес 15:32
Крупнейший тепличный комплекс Южного Кавказа увеличит производство
Бизнес 15:26
Свердловская область РФ и Азербайджан планируют увеличить взаимный турпоток
Туризм 15:12
Минэнерго Узбекистана рассказало о международном форуме Power Uzbekistan 2019, с участием Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 15:11
Лента новостей
Азербайджанская НБКО выпускает облигации с доходностью в 10,5%
Финансы 15:57
На Шри-Ланке нашли склад с 200 детонаторами
В мире 15:56
«Лукойл» направит $2 млрд на уменьшение падение добычи газа на месторождениях Узбекистана
Энергетика 15:46
Азербайджанские звезды и спортсмены поддержали детей дождя (ФОТО)
Спорт 15:46
Управление заповедника «Ичеришехер» прокомментировало фотографии, распространенные в соцсетях (ВИДЕО)
Общество 15:43
Завершил работу IV Форум SOCAR, проводимый при организационной поддержке БВШН
Энергетика 15:41
Лидер оппозиции Судана указал на возможность контрпереворота в стране
В мире 15:37
Азербайджанская компания планирует наладить экспорт элитной мебели в страны СНГ
Бизнес 15:32
Северокорейский министр призвал США добросовестно выполнять договоренности
В мире 15:28