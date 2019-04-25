Сколько электроэнергии производится из отходов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности домашних хозяйств, предприятий и организаций, в прошлом году в Азербайджане образовалось 2896,1 тысячи тонн отходов, что на 5,1 процента превышает показатели предыдущего года, сообщает в четверг Trend , со ссылкой на данные Госкомстата.

Из общего объема отходов 60,6 процента пришлось на твердые отходы, а 39,4 процента составили отходы, возникшие в результате деятельности предприятий. Согласно данным Госкомстата, в минувшем году 31,2 процента из 1756,1 тысячи тонн твердых бытовых отходов были использованы целях производства энергии, 0,3 процента были реализованы в пределах страны, а 68,5 процента были вывезены на полигоны. В частности, с использованием бытовых отходов было произведено 162,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

В промышленности и других секторах экономики было использовано 27,7 процента переработанного сырья и промышленных отходов, 16,2 процента были проданы по всей стране, 0,9 процентов были экспортированы, 12,4 процента были вывезены на полигоны и 42,8 процентов остались на предприятиях.

В ходе производственных процессов на предприятиях образовалось 338,7 тысячи тонн опасных отходов, что на 27,3 процента больше, чем в предыдущем году, а их доля в общем объеме отходов составила 11,7 процента. В минувшем году было полностью обезврежено 64,2 тысячи тонн опасных отходов, в том числе и та их часть, которая была накоплена в предыдущие годы. 49,9 процентов отходов образовалось на предприятиях добывающей промышленности, и большинство из них приходится на предприятия, расположенные в Баку.

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