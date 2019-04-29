Азербайджанская нефть значительно подешевела

29 апреля 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 26 апреля составила 74,21 доллара за баррель, что на 3,02 доллара меньше показателя четверга прошлой недели, сообщил Trend в понедельник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу прошлой недели составила 73,54 доллара за баррель, что на 3,06 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу прошлой недели составила 70,98 доллара за баррель, что на 3,09 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 апреля составила 71,20 доллара за баррель, что на 3,11 доллара дешевле предыдущего показателя.

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