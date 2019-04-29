МВФ ожидает значительный рост нефтяного ВВП Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырастет на пять процентов, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным МВФ рост нефтяного ВВП в 2019 и 2020 годах составит 45,2 и 47,4 миллиарда долларов США.

Росту в Азербайджане будут способствовать открытие нового газопровода, переориентация бюджетных расходов на внутреннюю экономику и продолжающееся улучшение сектора услуг. Снижение инфляции открывает возможности для смягчения денежно-кредитной политики в Азербайджане. Объявление Азербайджана о переходе к таргетированию инфляции принимает менее жесткие курсовые режимы. МВФ считает, что усиление финансовых организаций и основ, включая принятие бюджетных правил, внесли вклад в улучшение макроэкономического управления.

Как сообщает МВФ, с учетом прогнозов на 2019 и 2020 годы, темпы экономического роста развития Азербайджана в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) отмечены на уровне 3,4 и 3,1 процента. Экономический рост в основном будет компенсироваться за счет увеличения добычи газа в Азербайджане. Инфляционное давление также ослабевает и ожидается умеренное снижение цен.

Также МВФ утверждает, что для повышения своей устойчивости и оказания поддержки экономическому росту многим странам региона КЦА следует уделять первоочередное внимание восстановлению финансового сектора посредством укрепления основ регулирования и надзора, совершенствования корпоративного управления в банках и укрепления судебной и правовой систем. Также было бы полезно осуществить полную модернизацию основ денежно-кредитной политики и сделать обменные курсы более гибкими.

Следует продолжить усилия по проведению бюджетной консолидации, стимулирующей экономический рост, в целях восстановления столь необходимых буферных резервов. Для того, чтобы многие из этих усилий увенчались успехом, необходимо сделать упор на надлежащем управлении и борьбе с коррупцией. И, наконец, для обеспечения более высоких темпов экономического роста, имеющего всеобъемлющий характер, высокую значимость по-прежнему сохраняют структурные реформы, способствующие развитию частного сектора и диверсификации экономики.

Согласно данным Фонда, в прошлом году нефтяной ВВП Азербайджана вырос на 0,6 процента.

Ненефтяной ВВП Азербайджана за 2019-2020 годы вырастет на 2,4 и 2,5 процента соответственно.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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