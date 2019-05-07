ОАЭ хотят сотрудничать с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены сотрудничать с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает во вторник Trend, ссылаясь на сайт министерства энергетики Азербайджана.

В сообщении говорится, что во время встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией из ОАЭ во главе с шейхом Ахмедом Далмук аль-Мазруи также обсуждались возможности сотрудничества с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Шахбазов отметил, что связи между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне по многим направлениям, а также имеется потенциал для их развития в энергетическом секторе.

Министр сказал, что во время встречи министров ОПЕК+ в Баку, состоялись переговоры с министром энергетики ОАЭ Сухаилем аль-Мазруи.

«В качестве итога этих переговоров, в настоящее время начаты обсуждения с компанией «Mubadila», а также ведется сотрудничество с компанией «Masdar» в сфере альтернативной энергетики», - сказал Шахбазов.

Также министр проинформировал присутствующих о комплексных мерах, проводимых в сфере альтернативной энергетики, о созданной в Азербайджане благоприятной среде для инвесторов.

Отметим, что 18 марта в Баку состоялось 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.