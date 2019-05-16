Церемония закладки фундамента IGB состоится 22 мая

16 мая 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Церемония закладки фундамента интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, состоится 22 мая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэнерго Болгарии.

Как сообщается, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Греции Алексис Ципрас примут участие в церемонии, которая пройдет в болгарском селе Кирково.

«Интерконнектор между двумя странами является одним из приоритетных проектов по обеспечению безопасности и конкурентоспособности энергетического рынка в Европейском Союзе. Проект также чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения диверсификации поставок газа в Болгарию и регион Юго-Восточной Европы», - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый в рамках второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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