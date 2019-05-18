Экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки

Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, объем поставок нефти Ираном в текущем месяце колеблется от 250 до 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время, по данным аналитической компании Refinitiv Eikon, объем поставок иранской нефти в мае составляет около 250 тыс. баррелей в сутки, а совокупные поставки нефти и конденсата - около 400 тыс. баррелей в сутки.

"Пунктами назначения являются, главным образом, Индия и Китай", - приводит Reuters слова одного из источников в отрасли. "Больше не в Европу и не в Турцию", - добавил он, имея в виду направления поставок.

Агентство приводит оценки иранского официального источника, который ранее предсказывал, что объем поставок нефти из его страны может опуститься до 500 - 700 тыс. баррелей в сутки. Источники в ОПЕК полагают, что их объем будет составлять от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки. Агентство приводит и оценку аналитика компании SVB Energy International о том, что объем поставок иранской нефти будет колебаться между 200 - 550 тыс. баррелей в сутки.

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