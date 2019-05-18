Экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки

18 мая 2019 01:32 (UTC+04:00)

Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, объем поставок нефти Ираном в текущем месяце колеблется от 250 до 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время, по данным аналитической компании Refinitiv Eikon, объем поставок иранской нефти в мае составляет около 250 тыс. баррелей в сутки, а совокупные поставки нефти и конденсата - около 400 тыс. баррелей в сутки.

"Пунктами назначения являются, главным образом, Индия и Китай", - приводит Reuters слова одного из источников в отрасли. "Больше не в Европу и не в Турцию", - добавил он, имея в виду направления поставок.

Агентство приводит оценки иранского официального источника, который ранее предсказывал, что объем поставок нефти из его страны может опуститься до 500 - 700 тыс. баррелей в сутки. Источники в ОПЕК полагают, что их объем будет составлять от 400 до 600 тыс. баррелей в сутки. Агентство приводит и оценку аналитика компании SVB Energy International о том, что объем поставок иранской нефти будет колебаться между 200 - 550 тыс. баррелей в сутки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США
Иран 17 мая 16:39
Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США
В мире 17 мая 14:50
Иран и Азербайджан запустят первую фазу проекта e-TIR в ближайшее время
Бизнес 17 мая 07:18
СМИ: США стянули в район Персидского залива как минимум семь кораблей
США 17 мая 06:43
США расширили санкции против Росии
США 16 мая 22:45
Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в области ИКТ (ФОТО)
ИКТ 16 мая 22:32
Лента новостей
Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
В мире 01:36
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2
В мире 01:24
Глава минфина США отказался передавать демократам налоговые декларации Трампа
США 00:54
Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик
В мире 00:39
Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Россия 00:22
ПВО Сирии отразили атаку объектов, запущенных с Голанских высот
Арабские страны 00:03
Исполняется 27 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана
Политика 00:01
В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент
Европа 17 мая 23:48
Трамп заявил, что США и Китай фактически заключили торговую сделку, но Пекин ее нарушил
США 17 мая 23:27