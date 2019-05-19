Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал в июне принять решение об уровне добычи нефти

19 мая 2019 20:33 (UTC+04:00)

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал принять решение об уровне добычи нефти на встрече стран ОПЕК+ в июне, сообщил ТАСС госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву по итогам заседания комитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, [заседание] закончилось. Мы будем ждать до июня, а там оценим ситуацию еще раз. Никто не хочет опрометчивых решений сейчас. Мы посмотрим еще раз в июне", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах встречи и вынесенных рекомендациях.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в Вене 25-26 июня.

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